رعد تسلم من تجمع تجار وصناعيي النبطية ملفًا بالتعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات

التقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​محمد رعد​، في مكتبه في ​النبطية​، وفدًا من تجمّع تجّار وصناعيّي وأصحاب المهن الحرّة والحرفيّة في النبطية، ورئيس الجمعيّة التّعاونيّة التّنظيميّة لتجّار النّبطيّة والجوار محمد بركات جابر، وعرضوا معه للتّعديلات المطلوبة على ​قانون الإيجارات​ للأماكن غير السّكنيّة، وقدّموا له ملفًا بهذا الشّأن.

وأشار رعد إلى أنّ "التّصويت على ردّ قانون الإيجارات في ​مجلس الوزراء​ هو استدارك منّا في "​حزب الله​" ومن اخواننا في حركة "أمل" ومن بعض حلفائنا، إلى أنّ خطأً ما حصل في جلسة التّشريع ويجب تصحيحه، وهذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة، لذلك نحن الّذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعًا بمواكبة من رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ وموافقته، أن نردّ هذا القانون لأنّه سيسبّب فاجعة بكلّ الاعتبارات".

ولفت إلى أنّ "لدينا فرصة لإعادة تشريح ما ورد في هذا القانون، وسنقف على كلّ آرائكم، وإن شاء الله نتوصّل إلى صيغة ترضي النّظام العام، لأنّ المطلوب أن تتوافر مقاييس عادلة بأعلى المستويات إذا كنّا قادرين عليها في تشريع مثل هذا القانون".

وأوضح رعد أنّ "الآن لدينا فرصة وأمامنا وقت لإعادة دراسة هذا القانون بمواده التّفصيلية، ولنأخذ بالاعتبار ما قدّمتموه لنا، وأيضًا تردنا مذكّرات مماثلة من مناطق عدّة في هذا المجال، وإن شاء الله سنكون حريصين على تحقيق المصلحة الاجتماعيّة المتوازنة في مجتمعنا".