أمن الدولة نفت خبرًا عن إحراق أحد عناصرها سيارة مواطن بالجنوب: نحن بصدد توقيف الفاعل

نفت المديرية العامة ل​أمن الدولة​، ما يتمّ تداوله على صفحة "وينية الدّولة" عن إحراق عنصر من أمن الدولة سيّارة أحد المواطنين في ​الجنوب​، مؤكّدةً أنّ "الخبر عارٍ من الصحّة، ومختلَق من قبل من زوّد الموقع الإخباري به، وقد تمّ فتح تحقيق بالموضوع الّذي أظهر حتّى السّاعة خلافات عائليّة، لا علاقة لأيّ عنصر من عناصر أمن الدّولة بها".

وأوضحت في بيان، أنّ "الفيديو الّذي انتشر لأحد الأشخاص وهو يحاول إحراق إحدى السّيّارات، لا يعود لعنصر من أمن الدّولة، والمديريّة بصدد توقيفه لتبيان اللّغط الحاصل".