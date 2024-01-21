نفت المديرية العامة لأمن الدولة، ما يتمّ تداوله على صفحة "وينية الدّولة" عن إحراق عنصر من أمن الدولة سيّارة أحد المواطنين في الجنوب، مؤكّدةً أنّ "الخبر عارٍ من الصحّة، ومختلَق من قبل من زوّد الموقع الإخباري به، وقد تمّ فتح تحقيق بالموضوع الّذي أظهر حتّى السّاعة خلافات عائليّة، لا علاقة لأيّ عنصر من عناصر أمن الدّولة بها".
وأوضحت في بيان، أنّ "الفيديو الّذي انتشر لأحد الأشخاص وهو يحاول إحراق إحدى السّيّارات، لا يعود لعنصر من أمن الدّولة، والمديريّة بصدد توقيفه لتبيان اللّغط الحاصل".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة نفت خبرًا عن إحراق أحد عناصرها سيارة مواطن بالجنوب: نحن بصدد توقيف الفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.