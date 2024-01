اختيار مناهل ثابت مبعوثا لأمين عام منظمة دول الكومنولث في العلوم والتقنية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الأمين عام لمنظمة دول الكومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند، عن اختيار الدكتورة مناهل عبدالرحمن ثابت، مبعوثا شخصيا للأمين العام للمنظمة في مجالي العلوم والتقنية، وذلك نظير خبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية وقيادتها وإلهامها وإسهاماتها في مجالات العلوم والتقنية.

وتضم منظمة دول الكومنولث 56 دولة بتعداد سكاني يتجاوز 2.5 مليار نسمة في أنحاء العالم، وتسعى المنظمة لتقريب التفاهم بين الشعوب فيما يخص أهداف التنمية المستدامة والتقنيات المتقدمة والتعايش والسلام، وتعد من المنظمات المرموقة في الأوساط السياسية والعلمية النخبوية.

وستقوم الدكتورة مناهل بالربط بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسهيل التواصل فيما بينهم لتبادل المعرفة والتجارب، وتوجيه الجهود لتطوير البحث العلمي والتقني وتبني أفضل الممارسات، وتعزيز استخدام التقنيات لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ووضع السياسات والإطار القانوني لتعزيز الابتكار، إضافة إلى دعم بناء قُدرات العلماء والمهنيين في الدول الأعضاء.

وستسهم خبرتها الموسعة وحصيلتها الاتصالية والعلمية في تحديث المنظومة التقنية والعلمية لمنظمة دول الكومنولث، وبناء جسور التعاون في مجال العلوم والتقنية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى كالمملكة العربية السعودية وبقية الدول، ما سينعكس على ازدهار بلدان الأعضاء والدول الأخرى.

وتعد ثابت من الكفاءات الوطنية وتشغل منصب مستشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، ورئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة، ومؤسس ورئيس شركة كونسورتيوم للاستشارات "شركة استشارية معنية بتوفير الأدوات والتقنيات للتنمية الاقتصادية وبنوك المعلومات والاستشراف العالمي"، ورئيس مؤسسة IQ العالمية، كما تشغل منصب نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية، ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية في جامعة إمبريال كوليدج، ونائب عميد أكاديمية الموهوبين في المملكة المتحدة.

واستطاعت الدكتورة مناهل التي أسست أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط متخصص في تحسين القدرات العقلية ويسمى Think Hub، التأثير بطريقة إيجابية وفاعلة وملهمة في حياة الكثيرين من خلال تفوقها وعملها الدؤوب، وتجاوز ذلك التأثير والإلهام نطاق العالم العربي، ليشمل جميع أنحاء العالم، كما حظيت على العديد من الجوائز والأوسمة التقديرية، حيث حصلت على جائزة Brain of the year ، وجائزة عبقري العام ممثلة عن قارة آسيا، وجائزة الإنجاز في الشرق الأوسط بمجال العلوم، وجائزة المرأة العربية للتنمية العلمية، وجائزة السلام الدولية، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقدراتها العقلية في الخرائط الذهنية كأصغر باحثة عربية تنال الدكتورة بتفوق في الهندسة المالية والرياضيات الكمية، كما صُنفت ضمن أقوى 500 امرأة عربية في العالم، وأقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأدرجت ضمن قائمة بي بي سي من أكثر 100 امرأة إلهاماً في جميع أنحاء العالم في مجال العلوم، إضافة إلى تصنيفها من قبل Super Scholar كأذكى 30 شخصا على قيد الحياة، كذلك حازت على امتياز حرية لندن، ومنصب ليفري، ولقب فارسة سانت كاثرين المرموقة.