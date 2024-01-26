شهيدان وجريحان في الغارة الإسرائيلية على منزل في بيت ليف

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"سقوط شهيدَين وجريحَين، في الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في ​بيت ليف​، ونقلتهم سيّارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة". وكانت قد استهدفت غارة إسرائيليّة، منزلًا في بلدة بيت ليف منذ بعض الوقت.

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