أيوب: لو كانت الموازنة تشغيلية كانت بقيت على حالها عند صدورها عن لجنة المال والموازنة

اعتبرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "لو كانت الموازنة تشغيلية كانت بقيت على حالها عند صدورها عن لجنة المال والموازنة"، لافتةً الى أن "الموازنة صدرت بموجب قانون ويمكن تقديم طعن بها وإدراج غرامات بالدولار أمر "غير طبيعي".

وأشارت أيوب، في حديث للـ"جديد"، الى أنه "لا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن ينجز تعافياً على حساب موظف ونتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يفتح المجلس بدورات متتالية".