اشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الى ان "الهجوم على قواتنا في الأردن يمثل يوما مروعا لبلادنا ونتيجة مأساوية إضافية لضعف بايدن واستسلامه".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الهجوم على قواتنا في الأردن يمثل يوما مروعا لبلادنا ونتيجة مأساوية إضافية لضعف بايدن واستسلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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