عاجل.. اليابان تقرر تعليق التمويل الإضافي للأونروا في الوقت الراهن

ياسر رشاد - القاهرة - قررت اليابان تعليق التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الوقت الراهن.

جاء ذلك فى خبر عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية عى صفحتها الرسمية منذ قليل.

ودعا المفوض العام لوكالة الأونروا الدول التي علقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها.

وقال فيليب لازاريني في بيان «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين»، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي «يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة».

وقررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وهولندا وألمانيا، اليوم السبت، تعليق التمويل الذي تقدمه للأونروا لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل بعد مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وعلّقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل التمويل للأونروا، وهي مصدر ضروري لدعم سكان قطاع غزة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وقالت الوكالة إنها فتحت تحقيقا بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.