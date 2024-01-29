"الرياض": إسرائيل ترى نفسها غير ملزمة بتنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية ما يجعل التعامل معها صعباً

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن "إسرائيل ترى نفسها غير ملزمة بتنفيذ القوانين والمعاهدات الدولية، وأنها لا تعنيها في شيء، وهذا ما يجعل من التعامل معها أمراً غاية في الصعوبة، خاصة أنها تلقى دعماً غربياً يعتقد تمام الاعتقاد أن لها الحق في أن تفعل ما تريد حماية لأمنها، غير واضعين في الاعتبار عشرات الآلاف من الأرواح التي أزهقت، والآلاف الذين تم تهجيرهم وأصبحوا بلا مأوى ولا حتى لقمة عيش تسد رمقهم".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "القصف على غزة وآثار الدمار الإنساني والبيئي الذي فرضه الاحتلال على المنطقة التي يقطنها ما يقارب مليون نسمة من سكان القطاع البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، ساهم في استنفاد مخزونها من المواد الإغاثية، حيث يعتمد أكثر من 80 % من السكان على المساعدات الإنسانية منذ أن بدأت الحرب في 7 تشرين الأول الماضي".

واعتبرت أن "المرحلة الصعبة التي دخلتها غزة مجبرة بدأت بمجرد أن نفذت إسرائيل خطة الاحتلال في ممارسة التجويع والتهجير الممنهج في قطاع غزة، مع استعار الحرب وخطر توسعها في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضحت أنه "نتيجة إلى اتساع الحرب على القطاع فقدت غزة قدرتها على التوافق مع الظروف المعيشية الصعبة جراء تزايد حالة الدمار من انهيار المنشآت وتفاقم المأساة الإنسانية الذي استدعى تزايد الاعتماد على المساعدات الخارجية، وصار بذلك لزاماً تفعيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تتضمن معاهدات دولية تنص على تجريم الحرب القائمة".