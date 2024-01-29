شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تناقش خطة التربية والتعليم فى دعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، الإثنين، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن اللجنة، أوصت بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الفترة السابقة ومناقشة رؤية واستراتيجية عمل الجهاز الفترة المقبله، علي ان يستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة كل القطاعات وإعداد تقرير للعرض علي اللجنة، مؤكدة أن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية، وأن الدولة حرصت على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، فضلا عن الشروع في إقامة مشروعات البنية التحتية لدفع مسيرة الاستثمارات في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على الصناعة الوطنية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمساندة الاقتصاد الوطني.