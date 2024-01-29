التزام مختلف الدوائر الرسمية بالاضراب لمدة اسبوع حتى إقرار زيادة على الرواتب منصفة وعادلة

لبّت الدوائر الرسمية في معظم المناطق، دعوة "الهئية الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، إلى الإضراب العام والشامل لمدة اسبوع كامل، من أجل تحصيل حقوق الموظفين واقرار الزيادة المنصفة والعادلة لموظفي الإدارة العامة، وذلك وفقا لتقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".

ففي صور التزمت الدوائر الرسمية الاضراب والاقفال التام حتى إقرار زيادة منصفة وعادلة.

اما في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، فقد نفذت معظم الدوائر الرسمية اضرابا، وأقفلت دوائر النفوس والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والمالية وقلم النفوس والشؤون الإجتماعية في طرابلس أبوابها بشكل كامل.

كما لبّت كل الدوائر الرسمية في قضاء زحلة الدعوة إلى الاضراب، ونفذ عدد من الموظفين في السرايا وقفة احتجاجية "ضد الظلم والاجحاف الذي يطال هؤلاء الموظفين"، وألقى رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان كلمة شدد فيها على "ضرورة التزام الإضراب إلى حين انصاف الموظفين إعطائهم كامل حقوقهم".

وشهدت الدوائر الرسمية في النبطية التزاما جزئيا بالاضراب، واقفلت مصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية ابوابها، كما التزمت مصلحة الصناعة والتنظيم المدني به.

كما اقفلت دائرة نفوس جباع ابوابها، بعكس بقية دوائر النفوس في المحافظة التي لم تلتزم بالاضراب، فيما فتحت كافة المكاتب في السرايا الحكومية ابوابها وداومت المحافظ الدكتورة هويدا الترك في مكتبها، كما فتحت دوائر قصر عدل النبطية ابوابها بشكل عادي.

وسيواكب فرع تعاونية موظفي الدولة في النبطية الإدارات العامة بالإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل.