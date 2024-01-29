القسام اعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية وسط دوي صفارات الانذار

سمع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب محذرة من صواريخ أطلقت من قطاع غزة للمرة الأولى منذ أسابيع. واعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".

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