القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها

اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، "إصابة سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة"، مشيرة الى "إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب".

كما افادت عن "اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها".