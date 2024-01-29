اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، "إصابة سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة"، مشيرة الى "إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب".
كما افادت عن "اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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