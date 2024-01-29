في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية.. جنوب سيناء تحصل على 45 ميدالية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تألق أبطال جنوب سيناء في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية في نسختها الثانية، التي أُقيمت بمدينة شرم الشيخ بالمدينة الشبابية. حقق الفريق السيناوي إنجازًا مميزًا بحصده 45 ميدالية متنوعة، في تلك الفعالية الرياضية الهامة.

انطلقت البطولة بحضور الدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالإضافة إلى أحمد عبد العزيز وأحمد مسعد، كيلا المديرية.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم النسخة الثانية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الحالي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شهدت البطولة منافسات مثيرة في حمامات سباحة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالمدينة الشبابية، وسط تنظيم أمني واحترازات عالية. جمعت البطولة 200 مشارك من 5 محافظات حدودية، وهي: جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.