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في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية.. جنوب سيناء تحصل على 45 ميدالية متنوعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تألق أبطال جنوب سيناء في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية في نسختها الثانية، التي أُقيمت بمدينة شرم الشيخ بالمدينة الشبابية. حقق الفريق السيناوي إنجازًا مميزًا بحصده 45 ميدالية متنوعة، في تلك الفعالية الهامة.

انطلقت البطولة بحضور الدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالإضافة إلى أحمد عبد العزيز وأحمد مسعد، كيلا المديرية.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنظيم النسخة الثانية لبطولة السباحة للمحافظات الحدودية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الحالي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شهدت البطولة منافسات مثيرة في حمامات سباحة المركز الدولي للتنمية الرياضية بالمدينة الشبابية، وسط تنظيم أمني واحترازات عالية. جمعت البطولة 200 مشارك من 5 محافظات حدودية، وهي: جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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