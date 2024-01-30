تظاهرات بالآلاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني ببلغاريا والمغرب والدار البيضاء

ياسر رشاد - القاهرة - خرج الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، أمس في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكشفت وكالة "وفا"، بأن الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، نظمت الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للجيش الإسرائيلي، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.

كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.

ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس شمال وطنجة أقصى شمال البلاد، وفقا لوكالة "وفا".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.