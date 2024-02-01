شعبة السيارات تكشف أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، مستجدات أسعار السيارات في السوق المصري.

وأضاف السبع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن السيارات تستهدف نسبة ضئيلة من العملاء المصريين في ظل ارتفاع الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار زادت 55% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن أقل سعر للسيارات 700 و750 ألف جنيه في إحدى العلامات التجارية الصينية، منوها أن الطلب على الدولار زائد بسبب بيع الشركات التابعة للمناطق الحرة فقط.

وصرح عضو شعبة السيارات أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج إيجابية ونافعة للجميع.

وأكمل: ضرورة توفير المعروض لحل الأزمة؛ من خلال توفير العملات الأجنبية للاستيراد.

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