ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.85% في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.85%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2492.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.0 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 96.2% , فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 39.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 28.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 13014 صفقة.