الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “خطار أبو دياب” أستاذ العلاقات الدولية، أن الأونروا تؤدي دورا وظيفيا مهما في قطاعات متعددة بقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الموقف” عبر قناة “السعودية”، أن منظمة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كانت تعمل منذ سنوات على دعم قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي للفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن وقف تمويل منظمة الأونروا سيتسبب في حدوث كارثة إنسانية كبيرة داخل قطاع غزة، كون المنظمة هي الجهة الوحيدة التي تعمل على تأمين الاحتياجات الإنسانية للسكان النازحين في الخليج 365 الجنوبية من قطاع غزة.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية تسبب في حدوث حالة من الجدل الدولي داخل الأروقة الدولية في كفاءة المنظمة كجهة أممية تشرف بشكل مباشر على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.