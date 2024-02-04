كاتب سياسي: أدوار الأونروا لا تقتصر على المساعدات الصحية والتعليمية.. وعملية نزع الشرعية عنها تأتي لمصلحة إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “إيلي يوسف”، أن أدوار الأونروا لا تقتصر على المساعدات الصحية والتعليمية فقط.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الموقف” عبر قناة “السعودية”، أن عملية نزع الشرعية عن منظمة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تأتي لمصلحة تل أبيب، التي سعت منذ سنوات لإغلاق المنظمة وتعطيل أعمالها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن منظمة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كانت تعمل منذ سنوات على دعم قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي للفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية تسبب في حدوث حالة من الجدل الدولي داخل الأروقة الدولية في كفاءة المنظمة كجهة أممية تشرف بشكل مباشر على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.