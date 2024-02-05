وزير خارجية قطر يحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف تمويل أونروا

ياسر رشاد - القاهرة -

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا فيليب لازاريني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية قنا، اليوم الاثنين، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة، لا سيما في المجال الإنساني في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، أن دولة قطر ستواصل دعمها للوكالة التي تضاعفت مسئولياتها في ظل الوضع الإنساني الكارثي الحالي، الذي يمر به السكان المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.

وشدد على حرص دولة قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق، معربًا عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وحذر من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة، ودعا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.

من جانبه، أعرب المفوض العام عن تقدير الوكالة لدولة قطر على دعمها السخي والمتواصل لبرامجها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء الفلسطينيين.