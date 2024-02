شكرا لقرائتكم خبر عن للتخفيف عن الفلسطينيين.. بلجيكا تؤكد استمرار دعم "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

المنسقة الأممية

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، استمرار بلجيكا في دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).ونقل هذه الرسالة في محادثة هاتفية مع سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. UNRWThis is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وعقب المكالمة الهاتفية، قالت المنسقة الأممية كاغ، إن رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو "بالتأكيد لا يريد أن يسلب الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من أشخاص بلا سقوف فوق رؤوسهم، وأطفال دون فرص تعليمية وعائلات في مجاعة".وحث دي كرو المنسقة كاغ على إجراء "تحقيق شامل وسريع ومستقل" في مزاعم حول تورط موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.