الهيئة العليا للاغاثة عملت على توزيع اجهزة لغسيل الكلى على عدد من المستشفيات الحكومية

اشرف امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بقرار وبتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على توزيع اجهزة لغسيل الكلى للمستشفيات الحكومية التالية: اورنج ناسو الحكومي - الدكتور عبدالله الراسي حلبا الحكومي - المنيه الحكومي - سير الضنية، وتاتي هذه المبادرة في اطار الدعم المستمر للمستشفيات في كل المحافظات والمناطق اللبنانية.

وشكرت ادارات هذه المستشفيات ميقاتي وامين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير على هذه المبادرة، معتبرين انها ليست الاولى التي تقوم بها الهيئة بتقديم المساعدة للمستشفيات مما يساعد على تخفيف المعانات عن الاهالي.