ضبط كمية قياسية من المخدرات في ألمانيا.. ما القصة؟

المخدرات في ألمانيا

ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على مهرب مخدرات مشتبه به، يبلغ من العمر 44 عاما، على خلفية العثور على كمية قياسية من الكوكايين بلغت 16 طنا في ميناء هامبورج بشمال ألمانيا.وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة هانوفر اليوم الثلاثاء، إن محققين ألمان تعرفوا على الرجل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وألقى ضباط بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) القبض عليه. يتردد أن الرجل كان يعمل سائق شاحنة للمجموعة ويقوم بنقل المخدرات. ومثل الرجل أمام قاض في فرانكفورت، وسيتم نقله قريبا إلى هانوفر وتوجيه الاتهام إليه هناك.كان محققون قد صادروا 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورج في فبراير2021، وكانت القيمة السوقية لهذا الرقم القياسي في ذلك الوقت حوالي 448 مليون يورو (482 مليون دولار).كانت عملية الشرطة ناجحة بشكل رئيسي بسبب اختراق الاتصالات المشفرة المفترضة للعصابة.وبعد الاكتشاف القياسي، تم إجراء عمليات بحث في العديد من البلدان، وتم العثور على العديد من الأدلة ومصادرة أصول تبلغ قيمتها ملايين اليورو.