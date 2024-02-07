الأمين العام للأمم المتحدة منزعج من تقارير عن تركيز الجيش الإسرائيلي على رفح

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إنه "يشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم التركيز على رفح في جنوب غزة في المرحلة التالية من هجومه على القطاع الفلسطيني".

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