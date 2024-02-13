تقاصيل إطلاق نار في مترو أنفاق نيويورك وسقوط قتلى ومصابين

ياسر رشاد - القاهرة - قتل شخص وأصيب 5 آخرون، بالرصاص، في إطلاق نار وقع عصر الإثنين في مترو أنفاق نيويورك.

وقالت وسائل إعلام محليّة، إنّ مسلّحاً أو اثنين أطلقا النار على ركّاب كانوا ينتظرون القطار على رصيف محطة للمترو في حيّ برونكس في نيويورك.

وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء في نيويورك لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إنّ ستّة أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم «حالته حرجة» وأربعة «جروحهم خطرة» والسادس «جروحه طفيفة»، مضيفًا أن الجرحى الستّة نُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

إلا أن صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية نقلت عن الشرطة ومصادر قولها إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما قتل بعد إصابته برصاصة في الصدر، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن هويته في انتظار إخطار عائلته.

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وصبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 29 عامًا ورجلين – عمرهما 71 و 28 عامًا – أصيبوا أيضًا بالرصاص. وتم نقل جميع الضحايا الخمسة الناجين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو حيث يمرّ القطار فوق الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن الشرطة أنّ أحد الجرحى توفي في المستشفى متأثراً بإصابته، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.



وحيّ بروكس الواقع في شمال نيويورك هو أفقر أحياء المدينة البالغ عدد سكّانها 8,5 مليون نسمة.

وبثّت قنوات تلفزيونية محليّة مشاهد التُقطت من الجوّ لمحطة المترو بدا فيها القطار متوقفاً وعناصر من الشرطة ومحققين بملابس مدنية منتشرين في الموقع.

وإثر جائحة «كورونا» تراجع معدّل الجريمة في نيويورك، وبخاصة جرائم القتل بالأسلحة النارية.

وتفرض سلطات نيويورك قيوداً مشدّدة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، بالمقارنة مع مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.

