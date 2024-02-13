شروط وتفاصيل التقديم في وظائف التنمية المحلية 2024 - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات التقدم لشغل عدد من الوظائف المعلن عنها وذلك من الأحد 11 فبراير وحتى الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وظائف التنمية المحلية 2024

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل 17 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفي "الممتاز - العالي - مدير عام".

ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا للتقديم في الوظائف المعلنة وفق الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية (mld.gov.eg).

ويتم ملء الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيًا ولن يلتفت لأي مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد، علما بأن المدة المحددة لتلقي الطلبات إلكترونيا (شهر).

وجاءت الشروط والتفاصيل الخاصة بوظائف التنمية المحلية 2024 على النحو التالي: