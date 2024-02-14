ما لا يقل عن 50 حادثة إسرائيلية قيد المراجعة.. واشنطن عن الأذى الذي تعرَّض له المدنيون في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر؛ إن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة.

وأوضح، أن واشنطن تعتمد في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.

وواجهت إدارة جو بايدن؛ انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.