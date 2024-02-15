وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحوّل مستشفى ناصر الطبي بخان يونس إلى ثكنة عسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الدبابات الإسرائيلية التي اقتحمت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حولته إلى ثكنة عسكرية وتمنع الأطقم الطبية من الدخول أو الخروج من المستشفى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال هدم السور الجنوبي والشمالي للمستشفى، ويستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مستشفى ناصر، مشيرة إلى أن الاحتلال يجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية الى النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي تحت القصف والتهديد، وأجبر المستشفى كذلك على نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي، وهو مبنى لا تتوفر فيه اللوازم الطبية مما يعرض حياة الجرحى والمرضى لخطر الموت.