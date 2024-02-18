نشرة التوك شو| أزمة السكر وتغيب أطباء قويسنا المركزي ومغادرة وزير التموين لمعرض أهلاً رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التجار براءة.. الغرفة التجارية بالجيزة: هذه أسباب أزمة اختفاء السكر

رفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.

وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.

وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.

وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.

عمرو أديب عن تغيب الأطباء بـ قويسنا المركزي: المستشفى يحتاج دراسة حالة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار وزير الصحة بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: إن الموظف العام في مصر بيشتغل على قد الفلوس إلا من لديه ضمير، مضيفا: "يقعدوا يلفوا الدنيا عشان يتعينوا في المكان، وأول ما يتعين يغيب، وزير الصحة زار مستشفى قويسنا المركزي بشكل مفاجىء ولم يجد أطباء".

وأضاف مقدم "الحكاية": "أنا كمواطن لما أروح مستشفى وملاقيش أطباء أقول إيه، تخيل تروح مستشفى يقولك الدكتور مجاش، دي مش محتاجة الوزير يدور على الدكتور، فين مدير المستشفى؟".

وتابع: "هو أنت كطبيب ظروفك أصعب من الطبيب اللي بيشتغل في غزة تحت ضغط.. يرضي مين أن مستشفى قويسنا يكون فيها كمية الغيابات دي، البلد اللي اخترعت الضمير مفيش فيها ضمير في بعض الأنحاء".

أمين الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليار دولار

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليار دولار، منها نحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار والباقي من خلال جهات أخرى.

وأوضح عز، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن مستلزمات إنتاج الشركات التركية تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادي مصرية وبخامات مصرية ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري ما بين الخامات التي تم استخدامها والسلع التي تم انتاجها.

وتابع: "التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا".

متحدث الوزراء: تكلفة استيراد الأعلاف 100 مليون دولار أسبوعيا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي؛ لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتوفير مخزون استراتيجي منها، للاستفادة منه في أوقات الأزمات وإحداث توازن في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن هناك جهودًا مستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، والتعامل مع مشكلة نقص كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك.

وأشار إلى أن تلك الخطة تضمن توفير الأعلاف بصورة مستمرة؛ لتجنب أي تقلبات في أسعار التكلفة بالنسبة للمزارع، موضحًا أن الأعلاف جزء أساسي من مدخلات إنتاج تربية المواشي والأسماك والدواجن.

وذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح بأن حجم الاستهلاك السنوي من الأعلاف المُركزة 24 مليون طن، مشيرًا إلى أن "الاحتياجات السنوية من الذرة - أحد مكونات الأعلاف المركزة - يبلغ 12 مليون طن".

داخلين على رمضان.. لميس الحديدى: اختفاء السكر من السوق لغز يبحث عن حل

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، اختفاء السكر من الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك، قائلة: "السوق ليس به سكر وده مش سر أي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا وحوار أي اتنين ستات جبتي السكر منين ولقيتيه فين".

وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء السبت: "مافيش سكر وده لغز لأننا في موسم حصاد القصب، معقبه: كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين".

وعرضت مقطع فيديو من افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا، قائلة: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".

انتقدت الأداء الحكومي.. لميس الحديدي: الاقتصاد المصري في "انتظار الآخرين"

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، الأداء الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت الحديدي: إن الاقتصاد المصري "في انتظار الآخرين"، سواء كان صندوق النقد الدولي أو الإمارات والسعودية أو أي طرف آخر.

وأشارت إلى أن الحكومة لا تُقدم خطة حقيقية للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وأنها تعتمد فقط على حلول مؤقتة مثل تخفيض قيمة الجنيه.

وطرحت الحديدي عدة أسئلة حول خطط الحكومة في مجالات الطروحات، ومشاركة القطاع الخاص، والصادرات، والصناعة، والزراعة، ومنظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تُقدم إجابات واضحة حول هذه الأسئلة، وأنها تُصدر قرارات على الورق لا تُنفذ على أرض الواقع.

وأكدت الحديدي أن الجزء الأصعب في مهمة الإصلاح ليس فقط إصلاح نقدي أو منظومة الدولار، بل هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مؤكدة أن الاصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب وليس فقط النقدي أو منظومة الدولار، لكي لا نبقى دائماً في انتظار الآخرين لإخراجنا من المأزق".

غادر ولم يستكمل الافتتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة لوزير التموين بمعرض أهلاً رمضان

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حدوث تكدس كبير للمواطنين أمام معرض "أهلاً رمضان" في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: إن هذا التكدس ناتج عن تزاحم المواطنين للحصول على السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ما حدث اليوم في معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة؛ مشهد غير جيد، وينذر بوجود أزمة كبيرة.

وأشار إلى أن هذا الوضع أثار حالة من الاستياء بين المواطنين وأدى إلى هجوم كبير على وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور علي المصيلحي أثناء افتتاح المعرض، مما اضطره للمغادرة فورًا.

أضاف مقدم "على مسؤوليتي": "الناس بتتحايل على التجار في المعرض عشان ياخدوا السلعة، ووزير التموين مكنش عارف يعمل إيه قدام الناس دي كلها، عشان كده غادر المعرض فورًا ولم يستكمل جولته الافتتاحية".

الصحة تكشف أسباب انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الماضية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، هي الفترة التي يرتفع فيها انتشار الفيروسات التنفسية وتنتشر في شهر يناير وفبراير على مدار السنة ومستوى العالم، مشددًا على أن العلماء أثبتوا أنه في فترات انخفاض درجات الحرارة، تنتشر الفيروسات التنفسية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن هناك ارتفاع طفيف في انتشار الفيروسات التنفسية عن معدلات الإصابة في السنوات السابقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الارتفاع في الفيروسات التنفسية هي نفس المعدلات في كل عام، وفي شهر مايو 2023 أعلنت الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا كطارئ عالمي وانتقلت لبقية الفيروسات الأخرى، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدعو إلى التعامل مع كورونا بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى.

وتابع: يجب أن نحمي أنفسنا من الإصابة بالفيروسات التنفسية، من خلال القواعد التي تعلمناها في فترة جائحة كورونا، ويجب الحفاظ عليها من خلال التطهير المستمر للأيدي والتهوية والتغذية الجيدة، وارتداء كمامة في المناطق المزدحمة وسيئة التهوية.