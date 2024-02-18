"انفصل عن حبيبته".. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة شاب داخل منزله بمنطقة الطالبية.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب أقدم على إنهاء حياته، بعدما تركته حبيبته بسبب خلافات بينهما.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة مركز شرطة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره ومصاب بآثار خنق، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.