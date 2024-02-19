حمية غادر إلى سويسرا للمشاركة في الدورة 86 للجنة النقل الداخلي في اللجنة الاقتصادية لأوروبا

غادر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ إلى ​سويسرا​، وذلك تلبيةً لدعوة من الأمين التّنفيذي للجنة الاقتصاديّة ل​أوروبا​، للمشاركة في الدّورة 86 للجنة النقل الدّاخلي في اللّجنة الاقتصاديّة لأوروبا الّتي ستُعقد في جنيف، على أن يشارك في جلسة العمل الاستراتيجيّة للنّقل الدّاخلي المخصّصة لمندوبي الحكومات؛ إضافةً إلى عقد اجتماعات جانبيّة مع العديد من الوزراء المشاركين في هذه الدّورة.

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