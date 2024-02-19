مهدي المشاط يصدر قرارا بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن

اصدر رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن التابع لحركة انصار الله مهمدي المشاط قرارا بتصنيف أميركا وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية، ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة.

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