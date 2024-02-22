خامنئي: العالم الإسلامي سيشهد زوال وفناء "الورم السرطاني للصهيونية"

أكّد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أنّ "غزّة تمثل اليوم القضية الكبرى للعالم الاسلامي"، كما رأى أنّ "العالم الإسلامي سيشهد زوال وفناء الورم السرطاني للصهيونية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

ولفت، خلال استقباله المشاركين في الدورة الأربعين للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في حسينيّة "الإمام الخميني" في طهران، إلى أنّ "العالم الاسلامي حزين بالتأكيد على غزة"، متسائلًا: "لماذا لا يُعلن قادة البلدان الإسلامية قطع الدعم للصهيونية؟".

وأوضح خامنئي أنّ "الأحرار من غير المسلمين في العالم هم حزانى أيضًا على أهالي غزة المظلومين".