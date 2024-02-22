أكّد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أنّ "غزّة تمثل اليوم القضية الكبرى للعالم الاسلامي"، كما رأى أنّ "العالم الإسلامي سيشهد زوال وفناء الورم السرطاني للصهيونية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
ولفت، خلال استقباله المشاركين في الدورة الأربعين للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في حسينيّة "الإمام الخميني" في طهران، إلى أنّ "العالم الاسلامي حزين بالتأكيد على غزة"، متسائلًا: "لماذا لا يُعلن قادة البلدان الإسلامية قطع الدعم للصهيونية؟".
وأوضح خامنئي أنّ "الأحرار من غير المسلمين في العالم هم حزانى أيضًا على أهالي غزة المظلومين".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: العالم الإسلامي سيشهد زوال وفناء "الورم السرطاني للصهيونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.