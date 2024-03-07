مدبولي: الدولار أصبح سلعة يتاجر بها وتحرير سعر الصرف ضرورة لدعم الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولار أصبح خلال الفترة الماضية سلعة يتم المتاجرة بها في السوق الموازية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الإسكندرية، أن قرار تحرير سعر الصرف كان ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات.

وأضاف "مدبولي": لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة توافقت مع صندوق النقد الدولي على قرض بـ 9.1 مليار دولار.

وتابع مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة لتوفير العملة الصعبة وتشجيع القطاعات الداعمة للاقتصاد مثل الزراعة والصناعة والسياحة الداعمة للاقتصاد".

