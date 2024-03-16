لجنة الانتخابات الروسية : نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 36%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت صباح اليوم السبت 36.5%.

وذكرت اللجنة – في بيان اليوم – :”أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 36.5% وذلك حتى الساعة 8:40 من اليوم الثاني للتصويت”.

من جانبها، دعت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بامفيلوفا، المواطنين الروس إلى تخصيص الوقت من أجل التصويت في الانتخابات شخصياً أو عن بعد.

وقالت بامفيلوفا بهذا الشأن:” إن رجالنا في المنطقة العسكرية بأوكرانيا يخاطرون بحياتهم للدفاع عن حرية واستقلال روسيا ويتعين على المواطنين توفير الوقت اللازم من أجل التصويت شخصياً أو عن بعد لأن خيارنا هو روسيا قوية ومستقلة”.

يشار إلى أنه تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا على مدار 3 أيام (15 ــ 16 – 17 مارس) في ظل توتر شديد في الخليج 365 الروسية الحدودية مع أوكرانيا، التي تشهد هجمات مسلحة يوميا.

ويشارك في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل) وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان( ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (عن الحزب الشيوعي الروسي). ويتجاوز عدد الناخبين في روسيا 112 مليون نسمة، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.