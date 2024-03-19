لأخصائي الرعاية الصحية والممارسين العام.. رابط وتفاصيل دورة تدريبية مع جامعة نبراسكا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

أعلن الدكتور تامر عمارة، مدير مستشفى جامعة عين شمس الرقمي، أنه وفي إطار المناقشات حول الأمن الصحي العالمي وأهمية التقاسم العالمي للمعرفة في هذا المجال، سيتم تنظيم دورة أون لاين مدتها 6 أسابيع في هذا السياق، وفيما يلي تفاصيل الدورة:

1- الدورة أونلاين لمدة 6 أسابيع ويستطيع المشارك أن يضعها في جدوله اليومي بما يتناسب مع عمله.

2- البرنامج الشامل ستتعلم أساسيات الأزمات.

3- ستتقن إدارة المخاطر البيولوجية والكيميائية والتفجيرات.

4- ستتعلم كيفية تقييم المخاطر وإدارتها وتقديم الإسعاف النفسي الأولي للكوارث.

5- ستتعرف على النهج متعدد التخصصات لإدارة الأزمات.

6- تحصل على شهادة من جامعة عين شمس وجامعة نبراسكا الأمريكية.

وعلى الراغبين من أخصائيي الرعاية الصحية، أو ممارسي الصحة العامة، أو مسؤول حكومي وصانع سياسات، أو قائد مجتمعي، أو معلم أو باحث، أو عامل إغاثة وتنمية دولي أو وطني، أو طالب يدرس تخصصات ذات صلة، التسجيل بالدورة التدريبية الضغط هنا.