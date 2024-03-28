على خطى إفطار المطرية.. سحور أبناء بورفؤاد للعام العاشر على التوالي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

تجمع المئات من أبناء مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على مائدة سحور رمضان للعام العاشر على التوالي في أحد الملاعب المفتوحة بالمدينة التي تقع جغرافيا في نطاق قارة آسيا.

وتضمن السحور عدد من الفقرات الفنية، ودورة رمضانية في كرة القدم، تخللها مباراة بين قدامى النادي المصري وقدامى بورفؤاد وأصدقاء "الموصلي"، فضلا عن توزيع الجوائز على الفائزين.

شارك في السحور عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وأبناء مدينة بورفؤاد.