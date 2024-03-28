عذبها بـ"الشوكة والمعلقة" والطب الشرعي أنقذه.. السجن 3 سنوات لنقاش تسبب في وفاة زوجته بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لنقاش، لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجته، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص.

أصدر الحكم المستشار شوقي الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار محمد هيثم مزيد، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة على حسين.

ترجع وقائع القضية رقم 1481 لسنة 2023 كلي غرب الإسكندرية، عندما تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من مفتش الصحة بوجود آثار تعذيب وشبهة جنائية بجثة ربة منزل متوفية بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من فحص جثة المدعوة "س.أ.خ " ربة منزل، وجود آثار حروق بأنحاء متفرقة من جسدها، فيما اتهم ابنها والده المدعو "م.أ.ع" 52 عامًا، نقاش، بتعذيب والدته.

ألقى القبض على المتهم، فيما أوضح تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها نتيجة توقف في عضلة القلب وأن إصابات الحروق اللسعية بها عجلت بوفاتها نظرًا للحالة المرضية التي كانت عليها المتوفاة.

وتبين من التحقيقات وجود خلاف مالي بين المتهم والمجني عليها فتعدى عليها باستخدام "معلقة وشوكة وسكين" قام بتسخينهم على النار وحرقها في مناطق متفرقة من الجسد.

ووفقًا لأوراق القضية، كانت المجني عليها ملازمة للفراش إثر حالتها المرضية إذ تعاني من شلل الأطفال وأمراض بالقلب عبارة عن احتشاء وتصلب الشرايين التاجية وجلطة تمنعها من الحركة، ما حال دون دفاعها عن نفسها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.