الحوثي: شعبنا مستمر لا يؤثر في موقفه أي شيء من تلك الأعمال العدائية من جانب الأميركيين والبريطانيين وعملائهم

أشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوماً مميتاً بعدد كبير من الطائرات المسيّرة، ويقولون إنّ وتيرة العمليات صعبة في البحر الأحمر ومستويات التركيز مرهقة"، مؤكداً أن "الأميركي يتجه إلى الاستمرار في العدوان على بلدنا وبلغت اعتداءاته هذا الأسبوع 13 غارةً وقصفاً بحرياً".

ولفت الحوثي، الى أن "اعتداءات العدو هذا الأسبوع كسابقاتها فاشلة لا يمكنها أن تحدّ من قدرات قواتنا المسلحة، والعدوان على بلدنا لن يؤثر إلا في الإسهام من حيث لا يريد الأعداء في تطوير القدرات العسكرية".

وذكر أن "العدو يواصل أيضاً تحريض المرتزقة والتحالف ويسعى لتوريطهم ويواصل تشويه موقف شعبنا المشرف، وتشترك لجان إسرائيلية تستخدم العربية في الحملات الإعلامية على وسائل التواصل ضد موقف شعبنا".

كذلك ذكر أن "العدو يواصل الضغط في الملف الإنساني لحرمان الشعب اليمني من المساعدات التي كانت تأتي عبر الأمم المتحدة، لكن شعبنا مستمر لا يؤثر في موقفه أي شيء من تلك الأعمال العدائية من جانب الأميركيين والبريطانيين وعملائهم".

وأوضح أن "هناك بلدان عربية ليس فيها أي نشاط أو تحرك شعبي ملموس نتيجةً للدور السلبي لحكوماتها وزعاماتها في كبت الشعوب، و بعض البلدان متناغمة مع العدو الإسرائيلي على المستوى الإعلامي وبعض الأنشطة التدجينية".

وأضاف "إذا لم نحمل راية الجهاد ضد الطغيان والإجرام الإسرائيلي والأميركي والبريطاني فضد من ومتى سنجاهد؟".