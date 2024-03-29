أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 45% من الإسرائيليين يرون عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الاستطلاع، فإن "45% من الإسرائيليين يرون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يفضل 38% رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو".
وأشار إلى أن "حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس لا يزال القوة السياسية الأولى في اسرائيل وسيحصل على 33 مقعداً بأي انتخابات"، لافتاً إلى أن "حزب الليكود سيفقد نصف قوته الانتخابية، وسيحصل على 19 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر إستطلاع رأي لـ"معاريف": 45 بالمئة من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.