إستطلاع رأي لـ"معاريف": 45 بالمئة من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 45% من الإسرائيليين يرون عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الاستطلاع، فإن "45% من الإسرائيليين يرون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يفضل 38% رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو".

وأشار إلى أن "حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس لا يزال القوة السياسية الأولى في اسرائيل وسيحصل على 33 مقعداً بأي انتخابات"، لافتاً إلى أن "حزب الليكود سيفقد نصف قوته الانتخابية، وسيحصل على 19 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم".