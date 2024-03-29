نتانياهو وجّه رئيسَي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات بشأن غزة والتوجه للدوحة والقاهرة

أعلنت ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وجّه رئيسَي الموساد ديفيد برنيع والشاباك رونين بار باستئناف المفاوضات، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، والتوجه للدوحة والقاهرة.

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أمس الخميس عن "مواجهة صعبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الأسرى"، وذلك مع ثبات الفصائل الفلسطينية على مطالبها لانهاء الحرب.

ونقلت عن غانتس وآيزنكوت، قولهما إنه "كان يمكن أن نكون بمنتصف الصفقة لو بادرنا ولا اختراق لأننا لم نبدأ".

وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "رئيس الموساد يرى إمكان عقد صفقة إذا أبدت إسرائيل مرونة بشأن عودة سكان شمال غزة رغم رد حماس".

وأوضحت أن "غانتس وآيزنكوت يدعمان موقف رئيس الموساد بينما يعارضه نتانياهو ويصر على شن عملية برفح".