أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "تغيير ملموس في موقف وزراء حزب الليكود إزاء صفقة الأسرى" في غزة.
ولفتت إلى أن "جميع أعضاء الليكود بالحكومة باستثناء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرغبون بإبداء مرونة في المفاوضات".
وأشارت القناة إلى أن "نتانياهو عارض إبداء مرونة وفوجئ بأن معظم وزراء الليكود يؤيدون توسيع صلاحيات فريق التفاوض"، حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: أعضاء الليكود بالحكومة يرغبون بإبداء مرونة بالمفاوضات باستثناء غالانت ونتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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