متى تتقهقر القوات الأوكرانية أمام روسيا؟.. زيلينسكي يكشف

حرب روسيا وأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حالات اضطرار قواته إلى التراجع والتقهقر.وبين أن أوكرانيا إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة وتعرقلها خلافات في الكونجرس، فسيكون على قواتها التراجع بخطوات صغيرة.وأضاف:"إذا كان الدعم الأمريكي غير موجود، فيعني ذلك أننا ليس لدينا دفاعات جوية، أو صواريخ باتريوت".وتابع: كما أن ذلك يعني أنه لن يكون لدينا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمترا".وقال: "يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو الأخرى، بخطوات صغيرة". وتابع "نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع".