ميقاتي اتصل بلازارو متضامنًا مع القوات الدولية: استهداف آلية "اليونيفيل" خطير ومدان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اتصالًا بالقائد العام للقوّات الدّوليّة العاملة في الجنوب "​اليونيفيل​" الجنرال أرولدو لازارو، معبّرًا عن تضامنه مع القوّات الدّوليّة، "بعد الاستهداف الّذي أصاب آليّة لليونيفيل، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى". وعبّر عن إدانته لـ"هذا الحادث الخطير".

وقد تبلّغ ميقاتي من لازارو، أنّ "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.