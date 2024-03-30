الأرشمندريت أنطوان ديب والمطران مارون العمار اعتذرا عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح

اعتذر الرّئيس العام للرهبانيّة الباسيليّة المخلصيّة، الأرشمندريت ​أنطوان ديب​، "لعدم تقبّل التّهاني ب​عيد الفصح​ المجيد، بسبب الأوضاع الصّعبة والأليمة الّتي يعيشها ​لبنان​ والمنطقة".

وتمنّى في بيان، أن "يعيده الرب، علينا جميعًا بظروف أفضل، ونكون قد خرجنا معها من هذا النّفق المظلم، ويسود معها الأمن والسّلام والاستقرار البلاد والمنطقة والعالم".

بدوره، اعتذر راعي أبرشيّة صيدا المارونيّة المطران ​مارون العمار​، عن "عدم استقبال المهنّئين بعيد الفصح، تضامنًا مع أهالي ​غزة​ و​جنوب لبنان​"، معربًا عن أمله في أن "يعود هذا العيد بالخير والأمان والسّلام على لبنان و​فلسطين​، وأن نشهد قريبًا قيامةً لوطن الأرز".