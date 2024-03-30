اعتذر الرّئيس العام للرهبانيّة الباسيليّة المخلصيّة، الأرشمندريت أنطوان ديب، "لعدم تقبّل التّهاني بعيد الفصح المجيد، بسبب الأوضاع الصّعبة والأليمة الّتي يعيشها لبنان والمنطقة".
وتمنّى في بيان، أن "يعيده الرب، علينا جميعًا بظروف أفضل، ونكون قد خرجنا معها من هذا النّفق المظلم، ويسود معها الأمن والسّلام والاستقرار البلاد والمنطقة والعالم".
بدوره، اعتذر راعي أبرشيّة صيدا المارونيّة المطران مارون العمار، عن "عدم استقبال المهنّئين بعيد الفصح، تضامنًا مع أهالي غزة وجنوب لبنان"، معربًا عن أمله في أن "يعود هذا العيد بالخير والأمان والسّلام على لبنان وفلسطين، وأن نشهد قريبًا قيامةً لوطن الأرز".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرشمندريت أنطوان ديب والمطران مارون العمار اعتذرا عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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