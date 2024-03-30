- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32705 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 176 على التوالي إلى 32705 شهداء، والجرحى إلى نحو 75190 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 82 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 98 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.