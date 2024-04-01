شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: مسيرة الرئيس السيسى حافلة بالإنجازات واستهدفت بناء الإنسان والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إن مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى فى ولايته الجديدة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية التى بدأها فى 2014، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية.

وأشار أبو العلا، إلي إن قطار التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلي جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال علي مدار عقود طويلة.

وأكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم، وقد احتلت قضية الحماية الاجتماعية مقدمة أولويات الدولة، فجاءت توجيهات الرئيس منذ 2014 بالعمل على بناء الانسان المصرى على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، بداية من الدستور المصرى الذى كفل الحق فى الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية فى مختلف الجوانب، وصولًا إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أبو العلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتولى إدارة البلاد في ظروف غاية في الصعوبة، نظرا لمواجهة الدولة تحديات غير مسبوقة وخاصة في الملف الخارجي، مؤكدا أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تكون علي رأس أولويات الرئيس، لافتا إلي أن الدولة لازالت حريصة علي استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، والحفاظ علي استقرار السوق النقدي، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية سواء الصناعية أو الزراعية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.