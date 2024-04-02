لماذا أصبحت إثيوبيا أحدث مشهد لاندفاع العملات المشفرة

ياسر رشاد - القاهرة - إثيوبيا ، التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة في عالم التكنولوجيا ، تستحوذ فجأة على الاهتمام العالمي كقوة على حدود العملات المشفرة.

مع موارد الطاقة المتجددة الهائلة غير المستغلة ، وتكاليف الكهرباء المنخفضة للغاية ، والحكومة المتعطشة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ، أصبحت إثيوبيا نقطة جذب لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

إثيوبيا

في الآونة الأخيرة ، كانت وسائل الإعلام الدولية الشهيرة تقدم تقارير عن ظهور إثيوبيا كنقطة محورية لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

وفى الشهر الماضي، ذكرت بلومبرغ أن 21 من عمال مناجم بيتكوين، منهم 19 من الصين، قد نجحوا في الحصول على اتفاقيات إمدادات طاقة فعالة من حيث التكلفة داخل حدود الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ويقوم عمال المناجم هؤلاء بمواءمة أنفسهم مع شركات العملات المشفرة الأخرى التي تستفيد بالفعل من الموارد الكهرومائية الكبيرة في إثيوبيا، فضلا عن تلك التي تعتزم نقل عمليات التعدين الخاصة بها من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

في مقابلة مع بلومبرغ، أعرب نو شو ، مؤسس جمعية التعدين الرقمية الصينية ، عن تفاؤله ، قائلا: "إثيوبيا تستعد للظهور كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة لعمال المناجم الصينيين".

في منتصف فبراير 2024، أبرمت شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ، وهي كيان مملوك للدولة ، مذكرة تفاهم (MoU) مع Data Center Service ، وهي شركة تابعة لمجموعة West Data Group ومقرها هونغ كونغ.

وتحدد مذكرة التفاهم التعاون في مشروع بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم عمليات استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.

كشف إعلان صدر مؤخرا عن شركة الكهرباء الإثيوبية (EEP) أن مرفق الدولة قد حصل على أكثر من 2 مليون دولار من مدفوعات العملات الأجنبية من شركتين فقط لتعدين بيتكوين تم فرض عقوبات عليهما مؤخرا.

يشير هذا التدفق للموارد المالية إلى اتجاه متزايد ، حيث كشفت EEP أن 25 شركة تعدين قدمت التماسا للتعاون مع مرفق الكهرباء الحكومي. من بينها ، بدأت أربع شركات عملياتها ، وخمس شركات في طور بناء مراكز البيانات ، وعشر شركات أخرى في المراحل التحضيرية للإطلاق.

ومن الأهمية بمكان في الاستثمارات القادمة في قطاع العملات الرقمية، والتي تجسد ربحية هذا المسعى، التطوير المخطط لمنشأة تعدين بيتكوين بقيمة 250 مليون دولار في ضواحي أديس أبابا من قبل شركة

#Ethiopia: Russian Firm BitCluster Plans Bitcoin Mining Data Center in Ethiopia



BitCluster, a Russian provider of Bitcoin mining solutions, has revealed plans to construct a 120-megawatt Bitcoin mining data center in #Addis_Ababa, Ethiopia. The facility, expected to… pic.twitter.com/NfSBulbEeF — Addis Standard (@addisstandard) December 26, 2023

الروسية.

ومع ذلك ، لا تزال مفاهيم تعدين البيتكوين والعملات المشفرة غير مألوفة لمعظم الإثيوبيين.

ما هي بالضبط هذه العملة الرقمية التي حظيت باهتمام واستثمار دولي كبير؟

علاوة على ذلك ، كيف تعمل عملية "التعدين" لتوليد أصول رقمية قيمة من القوة الحسابية؟

وأخيرا، ما هي الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لإثيوبيا؟

الخوض في تعدين البيتكوين

بشكل أساسي ، تجسد Bitcoin خروجا كبيرا عن العملات الورقية التقليدية مثل البر الإثيوبي أو الدولار الأمريكي. في حين يتم إصدار هذه العملات وتنظيمها من قبل السلطات المركزية ، تعمل Bitcoin كعملة رقمية لامركزية داخل شبكة نظير إلى نظير ، خالية من أي هيئة حاكمة شاملة.

يوضح كال كاسا ، الرئيس التنفيذي لشركة Hashlabs Mining في إثيوبيا ومعلم Bitcoin في BitcoinBirr ، أن "Bitcoin يدل على تحول نموذجي من العملات الورقية التقليدية."

إنه أصل رقمي قائم على البروتوكول يتميز بإجمالي إمداد محدود يبلغ 21 مليون بيتكوين ، كل منها قابل للقسمة على 100 مليون وحدة أصغر تعرف باسم ساتوشي.

يمكن إرجاع أصول هذه التكنولوجيا الثورية إلى سبعينيات القرن العشرين وظهور التشفير ، مجال الرياضيات الذي يحكم الاتصالات الآمنة.

"خلال هذه الفترة ، بدأ علماء الكمبيوتر في استكشاف التطبيقات المحتملة للتشفير بما يتجاوز مجرد التشفير" ، يوضح كال. "شمل ذلك التجارب المبكرة التي تهدف إلى تطوير أنظمة نقدية رقمية قائمة على مبادئ التشفير."

لم يكن إلا بعد ما يقرب من أربعة عقود ، في عام 2009 ، أن هذه المساعي بلغت ذروتها في بداية بيتكوين من قبل الشخصية الغامضة المعروفة باسم ساتوشي ناكاموتو.

"بعد سنوات من المساعي الفاشلة ، قام ناكاموتو في النهاية بفك شفرة الشفرة ونشر الورقة البيضاء الأصلية لبيتكوين ، مما يبشر بظهور العملة المشفرة اللامركزية الافتتاحية في العالم" ، كما يقول كال.

في تناقض صارخ مع العملات الورقية ، التي تستمد قيمتها من مصداقية حكوماتها المصدرة ، تنبع قيمة البيتكوين من ندرتها وبنيتها اللامركزية وقبولها على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل على نطاق عالمي.

"مع العرض المحدود وغياب الحوكمة المركزية ، تقدم Bitcoin عرضا متميزا للقيمة - آلية سلسة وغير مصرح بها لنقل القيمة مباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى وسطاء" ، كما يؤكد كال.

في أساس هذا النظام من نظير إلى نظير تكمن تقنية blockchain - دفتر الأستاذ اللامركزي المتاح للجمهور والمصمم لتسجيل جميع معاملات Bitcoin والتحقق منها داخل الشبكة.

وكما يوضح كال، "تؤدي بلوكتشين وظائف أمناء السجلات التقليديين مثل البنوك والمحاسبين من خلال توثيق المعاملات وتوثيقها".

يتابع كال ، "ومع ذلك ، بدلا من الاعتماد على سلطة مركزية ، فإنه يحقق ذلك من خلال شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المترابطة".

ومع ذلك ، فإن ضمان التحقق من صحة هذه المعاملات ودعم سلامة blockchain يتطلب آلية حوافز متطورة ؛ هنا يكمن دور تعدين البيتكوين.

يقوم عمال المناجم بتقييم ما إذا كانت المعاملات الجديدة تمتثل للوائح الشبكة من خلال التحقق من شرعيتها ، وملاءة المرسل لإكمال المعاملة ، والالتزام بتنسيقات محددة ، وحيازة توقيعات صالحة.

ومع ذلك ، على عكس المحاسبين التقليديين ، يستخدم عمال مناجم البيتكوين أجهزة كمبيوتر متخصصة ويستهلكون كميات كبيرة من الطاقة أثناء سعيهم لحل ألغاز التشفير والتحقق من صحة المعاملات.

ويوضح إبسا جي، وهو من عشاق بيتكوين، أن "عمال المناجم يجمعون معاملات بيتكوين المعلقة من جميع أنحاء الشبكة ويدمجونها في كتل للتحقق من صحتها من خلال عملية حسابية مكثفة تعرف باسم إثبات العمل".

لا تشبه عملية التعدين في سياق العملات المشفرة صناعات استخراج الموارد التقليدية مثل تعدين الذهب أو النفط أو الفحم.

في حين أن هذه الصناعات تولد في المقام الأول قيمة من خلال توفير المواد الخام ، فإن عمال مناجم البيتكوين يشاركون في حسابات تهدف إلى تأمين والحفاظ على الشبكة اللامركزية للعملة المشفرة.

"يستخدم عمال مناجم البيتكوين أجهزة متخصصة للتنافس في حل ألغاز التشفير المعقدة للغاية" ، يوضح Ibsa. "أول من نجح في حل اللغز يكسب امتياز إلحاق كتلة جديدة من المعاملات المصادق عليها إلى blockchain ويكافأ بعملات البيتكوين التي تم إنشاؤها حديثا."

عملية التعدين هذه كثيفة الاستهلاك للطاقة ، مما يستلزم من عمال المناجم استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء الفعالة من حيث التكلفة والموثوقة لتشغيل معدات التعدين الخاصة بهم بشكل مستمر.

"المناطق التي تتمتع بمصادر طاقة متجددة وفيرة مثل الطاقة الكهرومائية ، مثل إثيوبيا ، تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في جذب عمليات التعدين" ، يلاحظ إبسا.

هذا الطلب المستمر على الطاقة الحاسوبية والكهرباء هو الذي جذب عمال المناجم لاستغلال إمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في إثيوبيا.

عمال المناجم يتدفقون إلى إثيوبيا وسط تحول عالمي

في سبتمبر 2021، فرضت السلطات التنظيمية في الصين حظرا شاملا على جميع معاملات العملات المشفرة وأنشطة التعدين ، مما أدى لاحقا إلى تكثيف حملتها على صناعة العملات الرقمية.

وأشار المنظمون إلى عمليات بيتكوين كثيفة الاستهلاك للطاقة وقدرتها على تقويض الأهداف البيئية للبلاد كأسباب رئيسية تبرر التدابير الصارمة.

ونتيجة للحظر، اضطر عمال مناجم بيتكوين إما إلى وقف عملياتهم بشكل دائم أو الانتقال إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة لأنشطة العملات الرقمية.

مع وجود ما يقرب من نصف قدرة تعدين البيتكوين في العالم قبل دخول الحظر حيز التنفيذ ، شعر اقتصاد البيتكوين العالمي حتما بتأثير حظر التعدين في الصين ، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وفي أعقاب حملة الصين على تعدين العملات الرقمية، ستستفيد بعض البلدان، مع ظهور إثيوبيا بشكل ملحوظ كحدود جديدة لهذه الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة في أفريقيا.

مع إمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة ، وانخفاض تكاليف الكهرباء ، والحكومات التي تعاني من ضائقة مالية حريصة على الاستثمار ، تقدم القارة احتمالا مغريا لعملية تعدين العملات الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البيتكوين.

في قلب الهجرة الجماعية تكمن شهية هائلة للكهرباء الرخيصة والوفيرة لتشغيل المتطلبات الحسابية الهائلة لتعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

"داخل مراكز التعدين البارزة ، مثل الولايات المتحدة ، تميل نفقات الكهرباء إلى الارتفاع. ومع ذلك ، في إثيوبيا ، فإن أسعار الكهرباء ميسورة التكلفة إلى حد كبير "، يوضح كال كاسا ، الرئيس التنفيذي لشركة Hashlabs Mining.

وفقا لتقرير حديث صادر عن بلومبرج ، تكلف الكهرباء في إثيوبيا حوالي 3 سنتات لكل كيلوواط ساعة ، بينما في الولايات المتحدة ، تصل إلى 10 سنتات كحد أقصى لكل كيلوواط ساعة.

وبالحظر الصيني لعام 2021 على جميع معاملات العملات المشفرة وأنشطة التعدين ، يسلط كال الضوء على أحدث الحوافز الاقتصادية التي تحفز عمال مناجم البيتكوين على البحث عن وجهات جديدة ، مثل إثيوبيا. ويؤكد أن هذا الدافع ينشأ من البنية الأساسية لشفرة البيتكوين.

ويوضح قائلا: "كل 10 دقائق، تتم مكافأة عمليات التعدين التي تنجح في التحقق من صحة كتل المعاملات الجديدة وإلحاقها ببلوكتشين الخاصة ببيتكوين التي تم سكها حديثا". "ومع ذلك ، يتم تخفيض هذه المكافأة برمجيا إلى النصف كل أربع سنوات من خلال حدث يطلق عليه" النصف "، مما يضمن الندرة."

من المتوقع أن يؤدي تنصيف البيتكوين الوشيك ، وهو حدث متوقع للغاية داخل مجتمع العملات المشفرة المقرر عقده في أبريل 2024 ، إلى خفض مكافآت التعدين على شبكة Bitcoin إلى النصف ، مما يقلل من الربحية المرتبطة بالتحقق من صحة المعاملات.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن تنصيف البيتكوين يمتلك القدرة على تغيير مشهد تعدين العملات المشفرة العالمي بشكل كبير.

وتشير هذه التقارير إلى أن هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى تقادم آلات التعدين القديمة، لا سيما في المناطق التي تتميز بارتفاع تكاليف التشغيل، مثل الولايات المتحدة. وبالتالي ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقل واسع النطاق لمعدات التعدين على المستوى العالمي.

من قبل Bitcoinist ، وهي منصة مرموقة متخصصة في العملة الرقمية اللامركزية وتكنولوجيا blockchain والتكنولوجيا المالية ، في كيفية استعداد ظاهرة تنصيف Bitcoin لإفادة الدول النامية مثل إثيوبيا ، في حين أن العديد من عمال المناجم في الولايات المتحدة يقومون بالفعل بتكييف استراتيجياتهم استجابة لهذا الحدث الوشيك.

ووفقا للتقرير، نظرا لآثار تنصيف بيتكوين، يتم بيع كمية كبيرة من منصات التعدين من سلسلة مثل S19، والتي تشكل حاليا جزءا كبيرا من الآلات المستخدمة في الولايات المتحدة، للمستثمرين الموجودين بالفعل في أفريقيا والنظر في الاستثمارات في دول مثل إثيوبيا وتنزانيا. جنبا إلى جنب مع دول أمريكا الجنوبية مثل باراغواي.

قدرت بلومبرج، أن الهجرة الجماعية المحتملة لآلات سلسلة S19 من الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 600000 وحدة.