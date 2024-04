لماذا أصبحت إثيوبيا أحدث مشهد لاندفاع العملات المشفرة

ياسر رشاد - القاهرة - إثيوبيا ، التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة في عالم التكنولوجيا ، تستحوذ فجأة على الاهتمام العالمي كقوة على حدود العملات المشفرة.

مع موارد الطاقة المتجددة الهائلة غير المستغلة ، وتكاليف الكهرباء المنخفضة للغاية ، والحكومة المتعطشة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ، أصبحت إثيوبيا نقطة جذب لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

في الآونة الأخيرة ، كانت وسائل الإعلام الدولية الشهيرة تقدم تقارير عن ظهور إثيوبيا كنقطة محورية لعمال مناجم البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

وفى الشهر الماضي، ذكرت بلومبرغ أن 21 من عمال مناجم بيتكوين، منهم 19 من الصين، قد نجحوا في الحصول على اتفاقيات إمدادات طاقة فعالة من حيث التكلفة داخل حدود الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ويقوم عمال المناجم هؤلاء بمواءمة أنفسهم مع شركات العملات المشفرة الأخرى التي تستفيد بالفعل من الموارد الكهرومائية الكبيرة في إثيوبيا، فضلا عن تلك التي تعتزم نقل عمليات التعدين الخاصة بها من مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

في مقابلة مع بلومبرغ، أعرب نو شو ، مؤسس جمعية التعدين الرقمية الصينية ، عن تفاؤله ، قائلا: "إثيوبيا تستعد للظهور كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة لعمال المناجم الصينيين".

في منتصف فبراير 2024، أبرمت شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ، وهي كيان مملوك للدولة ، مذكرة تفاهم (MoU) مع Data Center Service ، وهي شركة تابعة لمجموعة West Data Group ومقرها هونغ كونغ.

وتحدد مذكرة التفاهم التعاون في مشروع بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم عمليات استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.

كشف إعلان صدر مؤخرا عن شركة الكهرباء الإثيوبية (EEP) أن مرفق الدولة قد حصل على أكثر من 2 مليون دولار من مدفوعات العملات الأجنبية من شركتين فقط لتعدين بيتكوين تم فرض عقوبات عليهما مؤخرا.

يشير هذا التدفق للموارد المالية إلى اتجاه متزايد ، حيث كشفت EEP أن 25 شركة تعدين قدمت التماسا للتعاون مع مرفق الكهرباء الحكومي. من بينها ، بدأت أربع شركات عملياتها ، وخمس شركات في طور بناء مراكز البيانات ، وعشر شركات أخرى في المراحل التحضيرية للإطلاق.

ومن الأهمية بمكان في الاستثمارات القادمة في قطاع العملات الرقمية، والتي تجسد ربحية هذا المسعى، التطوير المخطط لمنشأة تعدين بيتكوين بقيمة 250 مليون دولار في ضواحي أديس أبابا من قبل شركة

