شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: الرئيس حريص على استكمال تجربة مصر الرائدة بتمكين المرأة والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنه لم يَخلو أي خطاب للرئيس السيسي، سواء في المحافل المحلية أو الدولية إلا وكان بها إشادة بدور المرأة، وكان ملف «المرأة والشباب» حاضر في أجندة خطابه سواء في حفل تنصيبه بالعاصمة الإدارية الجديدة أو في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضافت جيهان، خلال تصريحات خاصة لـ «الخليج 365»، أن ملف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى، وذلك لإيمانه الكامل بأن تمكين المرأة واجب وطنى.

وتابعت جيهان، أن الرئيس السيسي، هو من قام بترجمة الحقوق الموجودة في الدستور إلى قوانين واستراتيجيات.

وأوضحت جيهان، أن تجربة مصر الرائدة في تمكين المرأة والشباب أصبحت مَسار إعجاب ومحطات إشادة من جميع دول العالم.

وأكدت جيهان، أن الدولة المصرية تُعد الأولى في العالم، التى قامت بإطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت جيهان إلى أن المرأة المصرية تولت مناصب سياسية وقضائية لم تكن حاظت علي توليها من قبل وتحديدًا في الهيئات القضائية المختلفة والمؤسسات الحكومية.

ولفتت جيهان إلى أن مصر أصدرت تشريعات تُمكن المرأة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز وتغليظ عقوبة التحرش، فضلا عن المساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال.