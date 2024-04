شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الأنشطة البحرية بميناء نويبع البحري والان نبدء بالتفاصيل

الأنشطة البحرية في ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية.واستؤنفت الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية. تغلق ميناء نويبع حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية — صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية.ويأتي هذا حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.