شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الأنشطة البحرية بميناء نويبع البحري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية.
واستؤنفت الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
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وأوضح المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية.
ويأتي هذا حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
واستؤنفت الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
الأنشطة البحرية في ميناء نويبعThis is a Twitter Status تغلق ميناء نويبع حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية
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#مصر تغلق ميناء نويبع حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2022
#صحيفة_اليوم
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وأوضح المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية.
ويأتي هذا حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.