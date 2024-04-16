الجيش الأردني: سلاح الجو كثف طلعاته الجوية فجرًا لمنع أي اختراق والدفاع عن سماء الأردن

أعلن النّاطق الرّسمي باسم القوات المسلحة ​الأردن​ية- الجيش العربي، أنّ "في حوالي السّاعة 1:00 من فجر اليوم الثّلثاء 16 نيسان 2024، قام سلاح الجو الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوّيّة، وذلك لمنع أيّ اختراق جوّي والدّفاع عن سماء الأردن".

وأشار إلى أنّ "هذا الاجراء يأتي تأكيدًا على موقف الأردن الثّابت بعدم السّماح باستخدام المجال الجوّي الأردني من قبل أيّ جهة ولأيّ غاية كانت، نظرًا لما تشكّله من تعدٍّ على السّيادة الأردنيّة، وما قد يهدّد أمن الوطن وسلامة مواطنيه"، داعيًا المواطنين إلى "ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتمّ تداوله من شائعات من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرّسميّة".